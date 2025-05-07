Всеволожск, Ленинградская область, 7 мая, 2025, 03:50 — ИА Регнум. Правоохранители провели обыски в квартирах участников «Русской общины» после гибели человека при пожаре в городе Всеволожске Ленинградской области. Об этом 6 мая сообщило издание 78.ru.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Пожар во Всеволожске вспыхнул ночью 3 мая в трехкомнатной квартире на седьмом этаже дома 21 на Ленинградской улице. В квартире находилась 24-летняя жительница Сочи, которая пострадала во время пожара. Девушку госпитализировали с травмами головы, грудной клетки, переломами позвоночника, сотрясением, множественными разрывами и ушибами легких и ожогами кистей. Во время тушения в одной из комнат был обнаружен труп мужчины.

Перед началом пожара жильцы дома сообщали в полицию о визите компании из пяти человек в масках. Неизвестные выломали входную дверь, распылили газовый баллончик и применили электрошокер. Затем в квартире начался пожар.

«Правоохранители провели обыски по местам проживания пяти человек, проникших в квартиру на Ленинградской улице. Были задержаны и допрошены пятеро мужчин в возрасте от 30 до 48 лет. После дачи показаний и проведения обысков их отпустили. Ещё один мужчина был допрошен как свидетель», — уточнили авторы.

По версии правоохранителей, члены общины сломали дверь. Кроме того, злоумышленники залили газом жильца и ударили его электрошокером. Остальные забаррикадировались в одной из комнат. Когда участники общины пытались выломать дверь, пострадавший поджёг мебель. В результате мужчина погиб, его 24-летняя подруга получила тяжёлые травмы, прыгнув с седьмого этажа, спасаясь от огня.

В «Русской общине» опровергли это, отметив, что якобы дверь в квартиру была сломана до их появления, а мужчина в состоянии наркотического опьянения сам стал набрасываться на прибывших.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2024 года провели обыски у директоров управляющей организации, отвечавшей за обслуживание сгоревшего в городе Фрязино высотного здания. По информации следствия, помещения в сгоревшем здании сдавали в аренду порядка 50 организациям. Возгорание произошло в помещении на пятом этаже, огонь распространился на большую площадь, после чего обрушились перекрытия. Возможной причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. В результате возгорания погибли несколько человек.