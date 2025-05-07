Нерюнгри, Якутия, 7 мая, 2025, 03:22 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в ходе пожара на обогатительной фабрике в городе Нерюнгри в Якутии. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

МЧС На пожаре

«В результате пожара на складе пострадали четыре человека, которые на момент происшествия находились на складе. Личности и характер полученных травм уточняются», — сообщили в ведомстве.

Два отделения военизированной горноспасательной части МЧС выехали к месту происшествия. В спасательной операции участвуют 18 специалистов, задействовано две единицы техники.

«На данный момент происходит горение каменного угля на складе, площадь пожара уточняется», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в городе Миассе в Челябинской области загорелся склад лакокрасочной продукции. Самостоятельно покинули цех 45 человек. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м.