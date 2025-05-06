Париж, 7 мая, 2025, 02:56 — ИА Регнум. Сообщения о том, что Франция вмешивается в выборы нового папы римского, не соответствуют действительности. Об этом заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник папе римскому Иоанну Павлу II

«Внимание, фейк! Мы внимательно следим за тем, что начнется завтра, то есть за конклавом, но мы не вмешиваемся ни в каком виде», — подчеркнул министр 6 мая.

Барро также добавил, что не видит ничего плохого в том, если следующим понтификом станет француз.

Как передавало ИА Регнум, итальянская газета Le Monde 1 мая заявила, что президента Франции Эммануэля Макрона подозревают в попытках продвинуть своего кандидата на пост папы римского. Якобы интриги главы государства мешают выбрать следующего главу католической церкви.

Президент США Дональд Трамп между тем пошутил, что сам не прочь занять Святой престол. Он также опубликовал в соцсетях свое фото в облачении понтифика, сгенерированное с помощью нейросети. Нью-йоркские епископы назвали такой шаг неуместным.