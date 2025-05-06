Рим, 7 мая, 2025, 02:49 — ИА Регнум. В аэропорту Пантеллерии во время показательных полётов в воздухе столкнулись два самолёта Aermacchi MB-339-PAN пилотажной группы Frecce Tricolori ВВС Италии. Об этом сообщило 6 мая агентство ANSA.

https://www.ansa.it/ Авиапроисшествие в Пантеллерии

«Произошло столкновение в воздухе двух самолётов Frecce Tricolori. Пилоты прекрасно справились с посадкой самолётов. Пострадавших нет. Аэропорт не пострадал», — уточнили журналисты.

Всего в составе группы во время репетиции было 10 самолётов. У одного из бортов после авиапроисшествия оказалось повреждено крыло, а у другого — шасси. Третий самолёт при посадке по непонятным причинам выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Одного из пострадавших пилотов доставили в больницу.

Причины происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта на востоке Франции в небе столкнулись два реактивных самолёта Alpha Jet. Пилоты в момент аварии участвовали в репетиции. Оба пилота смогли вовремя покинуть самолёты после столкновения. Один из повреждённых самолётов упал на силос компании Calin в коммуне Сен-Дизье, в небе над которой проводился тренировочный полёт.

Реактивный самолёт потерпел крушение во время авиашоу West Coast Air Show в ЮАР 22 марта. Во время показательных выступлений пилот Impala Mark I сделал несколько оборотов в воздухе, после чего воздушное судно потеряло управление и рухнуло на землю. Лётчик не успел катапультироваться и погиб, зрители не пострадали.