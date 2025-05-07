Вашингтон, 7 мая, 2025, 03:05 — ИА Регнум. Российская бронированная машина разминирования «Вепрь» превосходно показала себя в зоне спецоперации. Об этом сообщил аналитик Брэндон Вайхерт в статье для американского журнала The National Interest.

Александр Река/ТАСС

«БМР-3МА «Вепрь» превосходно показала себя на Украине. Ни одна из машин пока не подбита и не повреждена, так что «Вепрь» представляет собой настоящий прорыв в российских инженерных возможностях, предлагающий несколько стратегических преимуществ», — написал Вайхерт.

Он отметил способность «Вепря» работать как робототехнический комплекс, управляемый дистанционно. Машина снижает риск для бойцов в опасных условиях, что соответствует современным тенденциям автоматизации военных операций.

Передовые системы защиты и технологии разминирования позволяют российским военным поддерживать оперативный темп боевых действий, особенно на востоке Украины, где установлено много мин вдоль линии боевого соприкосновения, указал автор статьи.

По словам Вайхерта, в январе 2025 года представители Пентагона нашли в интернете фотографии «странных и демонически выглядящих танков, несущихся по украинской линии фронта».

«Этой адской на вид машиной была российская БМР-3МА «Вепрь», — отметил он.

БМР-3М «Вепрь» разработана на базе основного боевого танка (ОБТ) Т-90А для разминирования минных полей и создания безопасных проходов через спорные районы для наземных войск и более уязвимой техники. Машина весит около 51 тонны. «Вепрь» оснащен четырехтактным многотопливным дизельным двигателем V-84MS мощностью 840 лошадиных сил, обеспечивающим максимальную скорость 50 км/ч.

Автор статьи обратил внимание на то, что разработчики позаботились о том, чтобы обеспечить защиту саперов. У «Вепря» сварная бронированная кабина, построенная из стальных катаных листов и заменяющая башню танка.

В кабине размещается экипаж из двух человек — водителя и командира. Также здесь могут разместиться три дополнительных сапера для выполнения задач по разминированию. Бронирование «Вепря» усилено динамической защитой «Контакт-1». Она включает в себя защиту от фугасных гранат и противотанковых ракет. У «Вепря» противоминное бронированное днище, он также снабжен защитой от химических, биологических, радиологических и ядерных атак.

Для самообороны танк оснащен установленным на башне крупнокалиберным пулеметом «Корд» и дымовыми гранатометами, чтобы скрыть его движения от вражеского прицела. Кроме того, «Вепрь» оснащен системами жизнеобеспечения, включая запасы пищи и воды, плиту, биотуалет и термоэлектрическую микроклиматическую установку, что позволяет экипажу работать автономно до двух суток в герметичной среде.