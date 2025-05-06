Нью-Йорк, США, 7 мая, 2025, 02:37 — ИА Регнум. Украинцы хотели сорвать концерт «Хора Турецкого» в зале Генассамблеи ООН, но попытки не удались, выступление прошло с аншлагом. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

Он отметил, что зал на 1800 мест не смог вместить всех желающих. Пришли не только те, кто работает в ООН, многие были с детьми. Настроение было праздничным.

«Буквально накануне, отчаявшись помешать нам, украинцы распространили в ООН ноту, призывающую не посещать наш концерт. Как видите, и это не сработало», — написал Полянский 6 мая в Telegram-канале.

Дипломат поблагодарил Михаила Турецкого и его коллектив за выступление в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая украинские активисты в Вашингтоне попытались сорвать акцию «Бессмертный полк». Провокаторы пришли на мероприятие, размахивали сине-желтыми флагами и скандировали националистические лозунги с помощью громкоговорителя. Несмотря на это, торжественное шествие в память о героях состоялось.

Активисты, сбежавшие с Украины, ранее также устраивали провокации. В Канаде они встретили приехавшего на матч российского форварда хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, требуя, чтобы он ехал домой.