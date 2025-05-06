Украинцы попытались сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН
Полянский рассказал о попытке украинцев сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН
Нью-Йорк, США, 7 мая, 2025, 02:37 — ИА Регнум. Украинцы хотели сорвать концерт «Хора Турецкого» в зале Генассамблеи ООН, но попытки не удались, выступление прошло с аншлагом. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Он отметил, что зал на 1800 мест не смог вместить всех желающих. Пришли не только те, кто работает в ООН, многие были с детьми. Настроение было праздничным.
«Буквально накануне, отчаявшись помешать нам, украинцы распространили в ООН ноту, призывающую не посещать наш концерт. Как видите, и это не сработало», — написал Полянский 6 мая в Telegram-канале.
Дипломат поблагодарил Михаила Турецкого и его коллектив за выступление в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Как передавало ИА Регнум, 3 мая украинские активисты в Вашингтоне попытались сорвать акцию «Бессмертный полк». Провокаторы пришли на мероприятие, размахивали сине-желтыми флагами и скандировали националистические лозунги с помощью громкоговорителя. Несмотря на это, торжественное шествие в память о героях состоялось.
Активисты, сбежавшие с Украины, ранее также устраивали провокации. В Канаде они встретили приехавшего на матч российского форварда хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, требуя, чтобы он ехал домой.