Каракас, 7 мая, 2025, 02:16 — ИА Регнум. Самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро 7 мая приземлился в Московском аэропорту. Трансляцию вёл телеканал Venezolana de Televisiоn.

kremlin.ru Владимир Путин и Николас Мадуро

Из самолёта Мадуро вышел в сопровождении супруги Силии Флорес. Глава республики примет участие в мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе визита президент Венесуэлы также встретится с российскими официальными лицами и международными лидерами.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 7 мая проведёт переговоры со своим венесуэльским коллегой. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что Путин и Мадуро по итогам встречи подпишут межгосударственный договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве. Документ нацелен на долгосрочную перспективу и закладывает базовые принципы дальнейшего взаимодействия на доверительной и равноправной основе в ключевых сферах. По словам Ушакова, Мадуро останется в Москве для участия с другими зарубежными гостями в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В Кремле заявили, что на парад Победы собираются приехать более 20 глав государств и правительств. Они будут участвовать в торжественных мероприятиях вместе с президентом России.