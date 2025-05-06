Красноярск, 7 мая, 2025, 02:05 — ИА Регнум. Арбитражный суд Красноярского края в ходе рассмотрения дела о банкротстве экс-депутата законодательного собрания региона Романа Гольдмана, находящегося в международном розыске, постановил выставить его имущество на торги. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба суда.

https://www.piqsels.com Молоток судьи

Бывшего депутата признали банкротом в июне 2024 года на основании обращения Сбербанка. Финансовая организация предоставила Гольдману кредитную линию, а он не вернул полученные займы. Общие претензии составляют более 614,3 млн рублей с учетом неустойки в размере 4,8 млн рублей. Требования банка внесли в третью очередь реестра требований кредиторов.

«Сегодня судом оглашена резолютивная часть решения о признании Р. Г. Гольдмана банкротом и введении в отношении должника процедуры реализации имущества», — говорится в Telegram-канале суда.

Как передавало ИА Регнум, против Гольдмана в ноябре 2023 года возбудили уголовное дело о мошенничестве, когда в правоохранительные органы обратились более 1 тыс. пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», который принадлежит экс-депутату. Общий заявленный размер нанесенного ущерба составил более 1 млрд рублей.

Полиция установила, что Гольдман в октябре вылетел в Стамбул. Его семья уехала из России еще раньше. Бывшего депутата объявили в международный розыск. В декабре правоохранители арестовали его активы на 1,5 млрд рублей.