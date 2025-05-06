Нью-Дели, 7 мая, 2025, 01:55 — ИА Регнум. В Пакистане в результате ударов армии Индии ликвидировали 12 боевиков, ещё 55 получили ранения. Об этом 7 мая сообщил индийский телеканал News 18.

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«По меньшей мере 12 боевиков были убиты и 55 ранены в результате ударов, нанесённых Индией по лагерям террористов в Пакистане», — отметили журналисты.

Индия нанесла ракетные удары по девяти лагерям боевиков на территории Пакистана и в оккупированном Кашмире.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая телеканал GeoTV проинформировал, что при ракетном ударе Индии по Пакистану погибли не менее двух мирных граждан. Военные пообещали отомстить за каждую невинную жертву.

Поздним вечером 6 мая индийская армия в ходе операции «Синдур» нанесла ракетные удары по объектам в Пакистане. В Исламабаде назвали нападение позорным и трусливым. Вскоре Пакистан нанёс ответный удар. Также в Исламабаде заявили, что пакистанские силы ПВО сбили два индийских самолета Rafale.

Президент США Дональд Трамп назвал взаимные атаки между Индией и Пакистаном позорными. Глава Белого дома напомнил, что стороны конфликтуют очень давно. Американский лидер выразил надежду на скорое завершение боестолкновений.

Новый виток напряжённости между двумя странами начался 22 апреля после теракта в Джамму и Кашмире. Вооружённые люди устроили стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку. Погибли более 20 человек, среди которых были иностранцы, женщины и пожилые люди. Нападавшим удалось скрыться.

В ответ на нападение боевиков на туристов индийские власти приняли решение перекрыть течение реки Инд в Пакистан. Это случилось впервые с момента подписания соглашения о водах реки от 1960 года.