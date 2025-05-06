Москва, 7 мая, 2025, 02:00 — ИА Регнум. Художественный фильм Андрея Волгина «Красный шелк» выйдет в прокат в Китае в сентябре 2025 года. О выходе в прокат в Китае будет объявлено на форуме «Светоч мира и новые исторические рубежи».

Василий Иванов ИА REGNUM В зрительном зале

Мероприятие, которое пройдет 7 мая, организовано совместно медиакорпорацией Китая и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией. Оно состоится по случаю официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

Дистрибьютор фильма — «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»). Производство — кинокомпания Nota Bene Film Group и НМГ.

Как отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова, «Красный шелк» открывает новую страницу истории сотрудничества Москвы и Пекина в области кино. Это важный шаг в реализации системного подхода, который поможет взаимно продвигать лучшие национальные картины и совместно создавать кино, демонстрирующее общие ценности двух народов.

«И особенно символичным является начало проката фильма в Китае в сентябре этого года, когда президент Владимир Владимирович Путин планирует посетить Китай в привязке к 80-й годовщине победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны», — процитировали Баланову «Известия».

Как сообщало ИА Регнум, финальный трейлер фильма вышел 30 января. Премьера в России состоялась 20 февраля. В России съемки проходили на Байкале в Иркутской области, в Псковской и Ленинградской областях, а также в Санкт-Петербурге. В Китае съемки шли на киностудии Hengdian World Studios.

В фильме снялись Милош Бикович, Гоша Куценко, Глеб Калюжный, Ирина Алфёрова, Евгений Сидихин. Главную женскую роль исполнила китайская актриса Чжэн Ханьи.

В основе киноленты лежат реальные события. Действие разворачивается в 1927 году в Транссибирском экспрессе, в котором перевозят секретные документы.

В Берлине в рамках Международных кинодней «Красный шелк» показали 20 февраля. Венгерский кинопродюсер Агоштон Принц заявил, что благодаря множеству неожиданных поворотов интрига сохраняется до конца фильма. Как отметил директор Русского дома Павел Извольский, картина захватывает внимание с первых минут.