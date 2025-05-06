Исламабад, 7 мая, 2025, 01:26 — ИА Регнум. Не менее двух человек погибли при ракетном ударе, который Индия нанесла по Пакистану. Об этом 7 мая сообщил телеканал GeoTV, ссылаясь на данные пресс-службы пакистанской армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Конфликт между Индией и Пакистаном

Удары пришлись по двум мечетям в городе Ахмадпур-Ист на подконтрольной Пакистану части союзной территории Джамму и Кашмир. Также при атаке пострадали 12 человек.

Источники телеканала в пакистанской армии заявили, что от удара погибли только мирные граждане. Военные обещают отомстить за каждую невинную жертву.

Как передавало ИА Регнум, обострение отношений между Пакистаном и Индией началось после теракта, произошедшего 22 апреля на индийской части штата Джамму и Кашмир. Боевики убили туристов в долине Байсаран, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия 24 апреля перекрыла поток реки Инд в Пакистан и выслала пакистанских военных атташе.

Поздним вечером 6 мая индийская армия нанесла ракетные удары по объектам в Пакистане в ходе операции «Синдур». В Исламабаде назвали нападение позорным и трусливым, пообещав отомстить.

Вскоре Пакистан нанес ответный удар. Также в Исламабаде заявили, что пакистанские силы ПВО сбили два индийских самолета Rafale.