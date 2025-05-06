Вашингтон, 7 мая, 2025, 01:22 — ИА Регнум. Обострение ситуации между Индией и Пакистаном прокомментировал 6 мая президент США Дональд Трамп. Он назвал взаимные атаки позорными.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп в Белом доме

«Это позор. Мы только что узнали об этом. Думаю, люди догадывались — что-то произойдёт, учитывая предыдущие события. Они конфликтуют уже очень давно. Многие-многие десятилетия и даже столетия», — отметил Трамп в Овальном кабинете.

Американский лидер выразил надежду, что боестолкновения скоро закончатся.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая индийские вооружённые силы провели ракетные обстрелы по территории Пакистана в рамках операции «Синдур». Официальный представитель пакистанской армии генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что под удар попала мечеть Субхануллы в округе Ахмед-Ист (Бахвалпур). Он предупредил о возможных ответных мерах.

Пакистан нанёс ответный удар по Индии. Пакистанские власти заявили, что армия Индии совершила нападение на мирных жителей. Взрывы были слышны в районе Муридке. Перед этим прогремело ещё не менее трёх взрывов. Пакистан закрыл своё воздушное пространство на 48 часов. Аэропорт Исламабада перенаправил все входящие и исходящие рейсы в аэропорт Карачи.

Армия Индии обвинила Пакистан в нарушении договорённости о прекращении огня. Якобы была зафиксирована стрельба на границе.

Новый виток напряжённости между двумя странами начался 22 апреля после теракта в Джамму и Кашмире. В ответ на нападение боевиков на туристов индийские власти приняли решение перекрыть течение реки Инд в Пакистан.