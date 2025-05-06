Москва, 7 мая, 2025, 01:02 — ИА Регнум. В Лондоне прошёл нелепый марш украинских военных, не имеющий ничего общего с парадом. Запад в очередной раз опозорил Украину, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Callum Darragh Лондон

«Плестись нестройной малочисленной колонной за кавалерией, маневрируя между навозными кучами, — так видит свой успех киевский режим, присягнувший на верность западным хозяевам. Такое странное и нелепое шествие по улицам Лондона не имеет ничего общего с парадом, как бы Киев ни пытался слепить из этого очередной повод для гордости», — прокомментировал парламентарий марш представителей ВСУ в беседе с Life.ru.

По мнению Белика, для Украины это обернулось очередным позором, Лондон просто «кинул кость» Киеву, приглашая на сомнительный парад.

Как сообщало ИА Регнум, кадры с украинскими военными, промаршировавшими по конскому навозу на параде в Лондоне, распространились по Сети. В параде принимали участие 11 военных ВСУ, которые находились в Великобритании в рамках программы обучения. Группа несла украинский флаг и невпопад шагала по навозу, оставленному лошадьми из кавалерийского расчёта. До украинцев по нему прошли британские военные.

Военкор Александр Коц назвал кадры с парада символичными. По его словам, британские власти показали, как относятся к ВСУ. Ирландский журналист Чей Боуз назвал увиденное печальным зрелищем. По его словам, «несчастных украинцев» унизили тем, что заставили идти по навозу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал кощунством приглашение военных ВСУ на британский парад в честь победы над нацистами. Это кощунственно по отношению к гражданам Великобритании, которые погибли, сражаясь во Второй мировой войне, отметил представитель Кремля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что англосаксонские элиты поразили сами себя — в святой день Победы пустили на главную площадь Лондона неонацистов. Что может быть позорнее и унизительнее, чем это, задалась вопросом дипломат.

Парад в Лондоне провели 5 мая в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне. На трибуне перед Букингемским дворцом его принимали король Великобритании Карл III и королева Камилла, а также принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон с тремя детьми.