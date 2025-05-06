Варшава, 7 мая, 2025, 01:14 — ИА Регнум. Польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский на конференции по вопросам обороны пожаловался на Россию, которая якобы осуществляет кибератаки в преддверии президентских выборов 18 мая. Об этом сообщило 6 мая агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Он заявил, что мишенью для российских диверсий, кибератак и дезинформации Польша стала из-за ее помощи Киеву.

«Во время нынешних президентских выборов в Польше мы сталкиваемся с беспрецедентной попыткой вмешательства в избирательный процесс с российской стороны», — заявил министр.

Он добавил, что Россия якобы совершает кибератаки на польские водопроводные и канализационные компании, теплоэлектростанции и органы государственного управления.

Посольство России в Варшаве порекомендовало агентству попросить Гавковского «предоставить доказательства своих инсинуаций».

Как сообщало ИА Регнум, в конце прошлого года член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Варшава, встав на рельсы русофобии, никак не может с них сойти. Страшилки о «русской угрозе» заставляют Польшу действовать нелогично, а пропаганда пытается настроить поляков на будущий конфликт с Россией.

Выборы президента Польши состоятся 18 мая 2025 года. При необходимости второй тур состоится 1 июня. Действующий президент Анджей Дуда не выдвигал свою кандидатуру, поскольку уже занимал кресло главы республики два срока.

В конце апреля кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк назвал президента России Владимира Путина очень хорошим политиком. По его словам, никто из польских политиков не справился бы с тем давлением, которое оказывается на Путина и Россию.