Нью-Дели, 7 мая, 2025, 00:35 — ИА Регнум. Пакистан нарушил договорённости о прекращении огня стрельбой из артиллерии на границе. Об этом 7 мая заявила армия Индии.

Иван Шилов ИА REGNUM Конфликт между Индией и Пакистаном

«Пакистан снова нарушил соглашение о прекращении огня, стреляя из артиллерии в районе деревни Бхимбер Гали», — приводит официальное заявление телеканал Samaa TV.

Отмечается, что индийские военные реагируют соответствующим образом.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая армия Индии нанесла ракетные удары по объектам в Пакистане в ходе операции «Синдур». По словам гендиректора управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри, удар пришелся по мечети Субхануллы в районе Ахмед-Ист в Бахвалпуре. Он от лица Исламабада пригрозил Индии ответить на этот удар — в то время и в том месте, которые выберет Пакистан.

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном произошло 22 апреля после теракта в Джамму и Кашмире. После нападения членов террористической группировки на туристов в индийском регионе Нью-Дели перекрыл течение реки Инд в Пакистан.