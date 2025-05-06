Исламабад, 7 мая, 2025, 00:24 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны Пакистана сбили два индийских самолета Rafale, нарушивших воздушное пространство страны. Об этом 7 мая сообщил пакистанский телеканал Samaa.

Vitaly V. Kuzmin Rafale

«Самолеты были сбиты в рамках продолжающихся военных столкновений после трансграничных ударов, которые начались ранее на этой неделе», — говорится в сообщении.

Официального подтверждения того, что индийские самолеты были сбиты, пока нет.

Как передавало ИА Регнум, примерно в это же время армия Индии обвинила Пакистан в нарушении договоренности о прекращении огня. Якобы была зафиксирована стрельба на границе.

6 мая индийские вооруженные силы провели ракетные обстрелы по пакистанской территории в рамках операции «Синдур». Согласно заявлению официального представителя пакистанской армии генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри, под удар попала мечеть Субхануллы в округе Ахмед-Ист (Бахвалпур). Он предупредил о возможных ответных мерах, отметив, что Исламабад определит время и форму ответа.

Новый виток напряженности между двумя странами начался 22 апреля после террористического акта в Джамму и Кашмире. В ответ на нападение боевиков на туристов индийские власти приняли решение перекрыть течение реки Инд в Пакистан.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 мая заявил, что в Кремле с большой тревогой следят за ростом напряжения между Пакистаном и Индией. Обе страны являются партнерами России.