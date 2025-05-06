Москва, 7 мая, 2025, 00:20 — ИА Регнум. С отменой комиссий по льготной ипотеке возникнет риск увеличения числа отказов, так как банкам ипотека будет невыгодна. Об этом сообщило издание «РБК-Недвижимость» со ссылкой на экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

«Без адекватной компенсации затрат банков на обеспечение льготной ставки со стороны государства банку невыгодно заниматься этим бизнесом. Сейчас льготная программа подразумевает компенсацию банком большей части разницы между льготной и рыночной ставками, но всё же не покрывает её в полном объёме», — пояснил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

По данным Национального бюро кредитных историй, только в январе и феврале доля отклонённых обращений за новыми жилищными кредитами составила 55,4% и 56,2% соответственно против 49,9% в декабре 2024 года. С начала года показатель вырос на 6,3 п. п.

По словам исполнительного директора компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяны Подкидышевой, когда банки отказываются от комиссии за субсидирование ставки, они начинают ужесточать андеррайтинг, подкручивать скоринг по заявкам на льготные продукты, урезать сумму кредита. Клиенту в таких случаях отказывают в кредите либо ему одобряют недостаточную сумму, в связи с этим приходится обращаться в другие банки.

В настоящее время размер комиссий при выдаче льготных кредитов варьируется от 4 до 19% в зависимости от банка, конкретной программы и проекта.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля президент России Владимир Путин заявил, что необходимо навести порядок в сфере семейной ипотеки. Взимание дополнительных комиссий недопустимо, подчеркнул он, напомнив, что именно государство выделяет банкам финансовые ресурсы на выдачу таких кредитов.

Банки «Сбер» и ВТБ отменят дополнительные комиссии при выдаче льготных ипотечных кредитов, подтвердили 20 апреля главы кредитных организаций Герман Греф и Андрей Костин. По словам Грефа, после отмены резко упадёт объём выдачи ипотеки: просто банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток, а она пока убыточна. Данные меры были предприняты для удержания объёмов выдачи ипотечных кредитов. Костин выразил согласие с позицией коллеги.