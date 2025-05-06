Исламабад, 7 мая, 2025, 00:16 — ИА Регнум. Пакистан нанес ответный удар по Индии. Об этом 6 мая сообщил канал SamaaTV.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как заявили пакистанские власти, армия Индии совершила нападение на мирных жителей Пакистана. Взрывы были слышны в районе Муридке. Перед этим прогремело еще не менее трех взрывов.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф осудил атаку Индии.

«Трусы попытались нанести удар из тени. Индия напала в темноте, но наш ответ будет сильнее и громче», — заявил он.

Министр утверждает, что Индия намеренно нанесла эти удары по гражданским лицам.

Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов. Аэропорт Исламабада закрыт, все входящие и исходящие рейсы перенаправляются в аэропорт Карачи.

Как заявил гендиректор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри, провокация ВС Индии не останется без ответа.

«Позвольте мне заявить недвусмысленно: Пакистан ответит на эту [атаку] в то время и в том месте, которые выберет сам», — резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, Вооруженные силы Индии нанесли ракетный удар по объектам на территории Пакистана в ходе операции «Синдур». По данным агентства Reuters, целью удара были девять объектов в Пакистане и в Джамму и Кашмире.

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном произошло 22 апреля после теракта в Джамму и Кашмире. После нападения членов террористической группировки на туристов в индийском регионе Нью-Дели перекрыл течение Инда в Пакистан.