Вашингтон, 6 мая, 2025, 23:46 — ИА Регнум. Отказ от формата «Большой восьмерки» (G8) с участием России был глупостью, но время вернуться к нему прошло. Об этом 6 мая заявил президент США Дональд Трамп.

РИА Новости/Алексей Филиппов

Он рассказал, что был против исключения России, сразу назвал это решение очень глупым и призывал этого не делать. Американский лидер также добавил, что если бы Россия была в G8, то не начался бы конфликт на Украине.

«Мы упустили эту возможность, не так ли? Мы уже упустили ее, что стало еще одним «отличным» решением некоторых людей, которые не должны были принимать решения», — ответил он на вопрос журналистов о том, можно ли вернуть РФ в объединение.

В марте 2014 года тогдашний президент США Барак Обама собрал членов G8 без России, чтобы обсудить ее исключение. Оказалось, что такой процедуры не предусмотрено. В результате собравшиеся объявили о приостановке участия в «восьмерке», а потом сформировали «семерку».

Как передавало ИА Регнум, Трамп в феврале уже называл исключение России из G8 ошибкой и говорил, что хотел бы ее возвращения в объединение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это ответил, что Москву не интересует G7, так как эта группа уже не представляет страны, лидирующие по экономическому и социальному росту.

В июне 2020 года Трамп заявил, что Россию исключили из G8, так как она переиграла США. По его словам, Соединенные Штаты Америки к тому времени ослабли при Обаме.