Вильнюс, 6 мая, 2025, 23:43 — ИА Регнум. Латвия, Литва и Эстония совместно с Польшей начали готовить меморандум о координации действий при эвакуации населения. Об этом 6 мая сообщил новостной портал Delfi, ссылаясь на литовское МВД.

TASS/EPA/DAN ANDERSON

«Основная цель меморандума — укрепление регионального сотрудничества при эвакуации населения внутри страны и при проведении трансграничных эвакуаций», — процитировало издание сообщение от ведомства.

Стороны намерены сообща проводить эвакуацию, назначить учреждения, которые будут ответственными за организацию процесса, изучить общие возможности и отработать маршруты вывоза людей. В частности, планируется отработать размещение жителей в соседних странах. Подписание меморандума определили на июнь.

Как передавало ИА Регнум, ранее 6 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз проводит ремилитаризацию для подготовки к войне с Россией. Она отметила, что ЕС скатывается в нацизм и заявляет, будто надвигается угроза с востока, как ранее делал Третий рейх.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 2 мая заявил, что власти будут инвестировать миллиарды евро на создание сверхсильной армии. Министры обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене в марте заявили, что Прибалтике после завершения конфликта на Украине якобы нужно опасаться нападения России.

Президент России Владимир Путин не раз говорил об отсутствии у РФ намерений вступать в военный конфликт со странами НАТО. К ним нет никаких территориальных претензий, также отсутствует какой-либо смысл в нападении. Вместе с тем глава государства указал, что альянс продолжает усиливать военное присутствие вблизи российских границ и сам создает проблемы, так как видит в России конкурента.