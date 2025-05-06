Нью-Дели, 6 мая, 2025, 23:58 — ИА Регнум. Армия Индии нанесла ракетные удары по объектам в Пакистане в ходе операции «Синдур». Об этом 6 мая сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что целью удара были девять объектов в Пакистане и в Джамму и Кашмире.

Со своей стороны Пакистан заявил, что Индия нанесла ракетные удары по Котли, Бахвалпуру и Музаффарабаду. По словам гендиректора управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри, удар пришелся по мечети Субхануллы в районе Ахмед-Ист в Бахвалпуре.

«Все самолеты наших ВВС находятся в воздухе. Это трусливое и позорное нападение было совершено из воздушного пространства Индии. Им никогда не разрешалось вторгаться в воздушное пространство Пакистана», — заявил Чаудри.

Он от лица Исламабада пригрозил Индии ответить на этот удар. Ответ последует в то время и в том месте, которые выберет Пакистан, добавил представитель минобороны республики.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля в индийском Джамму и Кашмире в районе города Пахалгам произошло нападение на туристов в долине Байсаран. Ответственность взяла на себя группировка под названием «Фронт сопротивления», связанная с «Лашкар-и-Тайба» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.

В ответ Индия 24 апреля перекрыла поток реки Инд в Пакистан. Кроме того, Нью-Дели выслал военных атташе Пакистана.

Исламабад приостановил действие двусторонних соглашений с Нью-Дели, закрыл для Индии свое воздушное пространство, заявив, что любая попытка остановить или отвести поток воды будет рассматриваться как акт войны.