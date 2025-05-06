Красногорск, 6 мая, 2025, 23:38 — ИА Регнум. Самолёт Ил-76 с российскими военнослужащими, которых вернули из украинского плена, приземлился в аэропорту Московской области. Борт встретили вечером 6 мая.

Кадр МО

Военных доставят в медучреждения Минобороны России для реабилитации и лечения. Всего освободили 205 бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая Минобороны РФ объявило о проведённом в формате 205 на 205 обмене пленными с Украиной. Процедура состоялась при посредничестве ОАЭ. Вернувшимся из плена военнослужащим была оказана вся необходимая помощь. Освобожденные бойцы созвонились со своими родными и близкими.

До этого Россия и Украина проводили обмен военнопленными 19 апреля. Тогда стороны передали по 246 бойцов. Помимо этого, российская сторона в качестве жеста доброй воли передала Киеву 31 раненого украинского бойца в обмен на 15 раненых российских военных.