Уттар-Прадеш, Индия, 6 мая, 2025, 23:22 — ИА Регнум. В Индии за несколько часов до свадьбы от сердечного приступа скончалась невеста. Об этом 6 мая сообщила газета Lokmat Times.

Henna by Kenzi

Трагедия произошла в деревне Нурпур Пинони штата Уттар-Прадеш. Девушка по имени Дикша намеревалась выйти замуж за своего избранника Саурабха. Перед свадьбой началась традиционная церемония халди, во время которой родственники и друзья молодых наносят им на лица пасту из куркумы. После этого начались танцы. Девушке стало плохо, и она пошла в туалет. Вскоре родные начали искать невесту и обнаружили ее без сознания. Прибывшие медики констатировали смерть Дикши.

По данным издания, у девушки было заболевание сердца, она проходила лечение в Дели. Во время брачной церемонии у невесты случился инфаркт.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2024 года невеста скончалась на собственной свадьбе в Бразилии от остановки сердца. Отмечалось, что 38-летняя женщина праздновала бракосочетание в загородном доме в Лимерии и, потеряв равновесие, упала в бассейн, рядом с которым танцевала. Её госпитализировали, однако медикам осталось только констатировать смерть.