Ватикан, 6 мая, 2025, 23:20 — ИА Регнум. Папа римский Франциск заявлял, что считает братскими народы России и Украины. Об этом он говорил в не вышедшем при его жизни интервью «РИА Новости».

РИА Новости/Алексей Смагин

«Украина и Россия являются братскими народами и соседями. Соседями они будут всегда при любых обстоятельствах в силу географии. Именно поэтому я посвятил и Россию, и Украину Божией Матери», — заявлял понтифик.

Франциск 25 марта 2022 года провел акт посвящения России и Украины непорочному сердцу Пресвятой Богородицы. Посвящение какой-либо страны — это обращение к Марии с просьбой ходатайствовать за страну.

Как сообщало ИА Регнум, в конце прошлого года папа римский призвал к миру между Россией и Украиной, назвав братскими народы двух стран. Он в своей проповеди высказал пожелание, чтобы два народа пришли к взаимопониманию.

Папа римский Франциск умер на 89-м году жизни утром 21 апреля. Он перенес инсульт, после чего впал в кому. У понтифика произошел необратимый кардиоциркуляторный коллапс.