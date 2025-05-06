Краснодар, 6 мая, 2025, 23:00 — ИА Регнум. Режим ракетной опасности, объявленный в Новороссийске вечером 6 мая, отменен. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

«На территории Новороссийска отменен сигнал ракетной опасности», — написал он в Telegram-канале.

Режим тревоги действовал более часа. Кравченко не сообщил о каких-либо последствиях.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 3 мая Вооруженные силы Украины атаковали Новороссийск с применением беспилотных летательных аппаратов и морских дронов. В результате пострадали пятеро гражданских лиц, среди которых двое детей.

В ходе атаки повреждения получили 192 квартиры. Две из них были разрушены полностью. Власти города собирают информацию о последствиях налета для компенсации ущерба.