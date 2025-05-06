Москва, 6 мая, 2025, 23:01 — ИА Регнум. Силы ПВО уничтожили ещё три украинских беспилотника, следовавших к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

РИА Новости

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил он в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы ПВО, по данным Минобороны, сбили за ночь 105 беспилотников украинской армии. Дроны самолетного типа перехватили в период с 21:00 мск 5 мая до 04:00 мск 6 мая.

Больше всего — 32 беспилотника — было сбито над Брянской областью, еще 22 — над Воронежской областью, 19 дронов — над территорией Московского региона. Над Пензенской областью уничтожено 10 дронов, над Калужской — девять, над Белгородской областью — шесть БПЛА. По два дрона силы ПВО обезвредили над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.