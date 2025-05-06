Минск, 6 мая, 2025, 22:58 — ИА Регнум. Гражданам Белоруссии не стоит беспокоиться, поскольку войны завтра не будет. Об этом 6 мая заявил президент республики Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я не хочу вас запугивать, вы не волнуйтесь, войны завтра не будет. Мы должны чётко понимать, если мы выстоим сегодня в борьбе за умы и сердца наших детей, нашей молодёжи, мы обойдёмся без войны», — обратился Лукашенко к участникам торжественного собрания по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передаёт агентство БелТА.

Он добавил, что Запад стремится «подмять» историческую память белорусов о событиях Великой Отечественной войны, поэтому важно сохранить историческую правду и воспитывать молодёжь в духе патриотизма. Только сплочённость общества и преемственность поколений сохранят мир на белорусской земле, подчеркнул глава республики.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля Лукашенко на Международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде обратил внимание на то, как западные страны пытаются учить Россию и Белоруссию псевдообъективности, чтобы стереть память о победе в Великой Отечественной войне. Он назвал эти шаги Запада уроком для России и Белоруссии о том, что нужно всегда стоять на защите исторической памяти.

В России и Белоруссии всегда будут помнить уроки Великой Отечественной войны, заявил в этот же день президент Владимир Путин. Он добавил, что страны ценой огромных жертв освободили Европу и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма, любых форм национальной или религиозной нетерпимости.