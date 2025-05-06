Йошкар-Ола, 6 мая, 2025, 22:44 — ИА Регнум. Уроженец Йошкар-Олы режиссер и видеодизайнер Ильдар Бакиев погиб в возрасте 37 лет. Об этом 6 мая сообщило «Марий Эл Телерадио».

Соцсети

«5 мая 2025 года трагически погиб наш коллега, видеодизайнер Ильдар Бакиев. Ему было 37 лет», — говорится в Telegram-канале вещателя.

Причины смерти не уточняются. Коллеги режиссера отметили его вклад в работу над стендом Республики Марий Эл на выставке-форуме «Россия». Коллектив выразил соболезнования родным погибшего.

Бакиев в 2010 году выпустился из Поволжского государственного технологического университета, после чего работал в минобрнауки Марий Эл и на телевидении республики. В 2011 году уехал в Москву, где работал над кинопроизводством.

Он был видеомонтажером сериала «Танки. Сделано в России». В последние годы Бакиев, вернувшись на родину, работал на местном телеканале над оформлением эфира и тематических программ.