Вашингтон, 6 мая, 2025, 22:42 — ИА Регнум. В Киеве стремятся заморозить военный конфликт и создать 30-километровую демилитаризованную зону. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

«Украинцы хотят заморозки, прекращения огня по текущим линиям, и затем они хотят установить демилитаризованную зону. Получается 30-километровая зона, за которой можно следить», — пояснил Келлог в интервью телеканалу Fox News.

По словам спецпосланника главы Белого дома, Украина допускает вариант с отходом своих военных на 15 км, ожидая, что США убедят Россию последовать примеру.

Как сообщало ИА Регнум, в январе агентство Reuters отмечало, что большинство советников Дональда Трампа хотят создать на Украине демилитаризованную зону в рамках плана урегулирования конфликта. По мнению команды американского лидера, буферная зона должна будет патрулироваться европейскими войсками. Советники также понимают, что на урегулирование украинского конфликта могут уйти месяцы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что по теме урегулирования конфликта на Украине появляется много информационных вбросов. По его словам, работа идет в дискретном режиме и должна вестись в режиме тишины. Песков призвал аккуратнее относиться к подобным вбросам. Отдельные возможные элементы урегулирования не будут обсуждаться публично, добавил он.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Москва стремится именно к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине, поэтому для начала нужно ликвидировать его первопричины. Необходим вывод украинских формирований с территории новых российских регионов, а также их официальное признание Киевом в составе России, указывал глава государства. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой ею территории должны обеспечить права русскоязычных граждан. Также необходимо отменить западные санкции против России, подчеркивал президент.