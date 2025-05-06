Белград, 6 мая, 2025, 22:21 — ИА Регнум. Литва и Латвия не разрешили перелёт в воздушном пространстве стран самолёту сербского президента Александра Вучича на пути в Россию по случаю празднования 80-летия Победы. Об этом 6 мая сообщило издание «Вечерне новости».

TASS /AP Александр Вучич

«Вслед за Литвой власти Латвии также запретили полёт в Москву сербскому самолету, на борту которого должен был находиться президент Сербии Александр Вучич», — написали авторы.

Уточняется, что подобное решение приняли из-за якобы «политической чувствительности цели полёта».

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая принять участие в параде Победы в Москве должны, в частности, президент Сербии Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Оба политика в конце апреля — начале мая объявили о проблемах со здоровьем, однако подтвердили планы приехать в Россию вопреки угрозам со стороны Еврокомиссии.

По данным словацкого портала Pravda, польские власти разрешили перелёт спецборта Роберта Фицо в Россию через территорию своей страны.

Также 9 мая в параде Победы в Москве примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель иглавы стран СНГ, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко.