Москва, 6 мая, 2025, 22:34 — ИА Регнум. В Центральной России в ближайшее время возможны задержки авиарейсов. Об этом 6 мая сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он отметил, что в районах временно закрытых аэропортов самолеты перенаправляют на запасные аэродромы. Это касается рейсов, следующих в Москву. Такая ситуация сложилась из-за введенных временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах.

«Из-за позднего прибытия воздушных судов в первоначальные аэропорты назначения возможны задержки в выполнении последующих рейсов», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что специалисты Росавиации, Минтранса и Госкорпорации по организации воздушного движения в России усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе.

Представитель Росавиации добавил, что в случае продолжительных задержек рейсов авиакомпании должны обслуживать пассажиров в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Людям положены напитки и питание, а также размещение в гостинице.

Как сообщало ИА Регнум, Росавиация вечером 6 мая ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Также ограничения были введены в воздушных гаванях Нижнего Новгорода, Сочи, Калуги, Тамбова и Ярославля.