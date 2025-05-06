Краснодар, 6 мая, 2025, 22:04 — ИА Регнум. В Новороссийске вечером 6 мая объявили ракетную опасность. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

РИА Новости/Виталий Тимкив

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Угроза ракетной опасности», — написал он в Telegram-канале.

Жителям, которые находятся дома, рекомендуется укрыться в помещениях, где нет окон, например в ванной, кладовой или коридоре. При нахождении на улице во время тревоги следует укрыться в цоколе ближайшего здания или подземном переходе, отметил Кравченко.

Глава города призвал сохранять спокойствие и следить за его публикациями.

Как передавало ИА Регнум, украинские войска беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами атаковали Новороссийск в ночь на 3 мая. В ходе ударов БПЛА пострадали пять мирных жителей, в том числе двое детей.

В городе от беспилотников получили повреждения 192 квартиры. В одном из домов была повреждена несущая стена. Администрация выделяет собственникам материальную помощь.