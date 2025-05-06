Москва, 6 мая, 2025, 21:39 — ИА Регнум. Над территорией шести регионов РФ вечером 6 мая уничтожили и перехватили 57 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

РИА Новости/Евгений Биятов

«В течение вечера после 18:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

31 дрон был нейтрализован над территорией Брянской области, 14 — над территорией Курской области, семь — над территорией Орловской области, по два — над Калужской и Рязанской областями, один беспилотник — над территорией Крыма.

В ночь на 6 мая российские силы ПВО сбили 105 беспилотников украинской армии, в том числе 19 — над территорией Московского региона. Росавиация вводила ограничения на прием и отправку самолетов для московских аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский, а также воздушных гаваней ряда соседних регионов.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим в последнее время увеличил количество атак на мирных жителей и гражданские объекты. Так, 4 мая трое мужчин получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на пассажирский автобус в селе Богун-Городок Белгородской области.

В ночь на 3 мая ВСУ атаковали Новороссийск с помощью БПЛА и морских дронов. От ударов пострадали пять мирных жителей, в том числе двое детей. Одна из пострадавших находилась в тяжёлом состоянии. Повреждения получили 192 квартиры в жилых домах, две из которых были разрушены полностью.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого украинские власти формально считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с этого времени от агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. мирных граждан, пострадали еще около 16,5 тыс. человек.