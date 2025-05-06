Минск, 6 мая, 2025, 21:55 — ИА Регнум. Минск ответит без промедления, если иностранные силы нарушат границы Белоруссии, заявил 6 мая глава республики Александр Лукашенко.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

«Я уже много раз говорил: я больше, чем любой в этом зале, не хочу войны. Я знаю свое место в этой войне, не дай бог она случится. Но вы должны знать: не дай бог хоть один сапог ступит через нашу границу, ответ будет без колебаний, молниеносный», — приводит агентство «БелТа» слова Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссия обладает средствами, которые могут нанести непоправимый ущерб любому агрессору.

Как передавало ИА Регнум, ранее белорусский лидер рассказал, о каком будущем мечтают западные элиты. По его словам, в нём нет места славянам и «неарийцам». Лукашенко подчеркнул, что такое будущее и есть цель, на основе которой на Западе и сегодня расцветает идеология нацизма, шовинизма и расизма.

29 апреля Лукашенко призвал обращать внимание только на поступки западных политиков, а не на их слова. Он отметил, что пропаганда Запада сделала многое, чтобы дискредитировать Красную армию, партизанское движение, движение сопротивления, а также обелить нацистских преступников. Лукашенко подчеркнул, что сейчас молодые люди с Украины и из стран Прибалтики размахивают знаменами нацистов.