Вашингтон, 6 мая, 2025, 21:28 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал «крепким орешком» капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

TASS /AP Photo/Nick Wass Александр Овечкин

«Здесь в клубе Washington Capitals есть очень-очень хороший хоккеист. Он (Овечкин. — Прим. ред.) большой, крепкий орешек. Он только что побил рекорд, и он отличный парень», — сказал Трамп 6 мая во время встречи с канадским премьер-министром Марком Карни.

Глава Белого дома в ходе беседы также заявил, что любит Канаду и очень уважает ее жителей. Трамп привел в пример канадского экс-хоккеиста Уэйна Гретцки, отметив, что восхищается его мастерством.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля Овечкин превзошел рекорд Гретцки, забив 895-ю шайбу в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Рекорд продержался 26 лет. В ходе торжественной церемонии, которая прошла сразу после того, как российский хоккеист забросил историческую шайбу, Овечкин поблагодарил за этот результат своих родных и всех русских. Участие в церемонии принял и Гретцки.

Президент Владимир Путин поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» с рекордом. Российский лидер выразил уверенность, что достижение стало не только личным успехом Овечкина, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами.