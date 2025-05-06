Минск, 6 мая, 2025, 21:18 — ИА Регнум. Славянам и «неарийцам» нет места в будущем, о котором мечтают сменяющие друг друга западные элиты, заявил 6 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Нам, славянам, как и остальным неарийцам, нет места в будущем, о котором мечтают сменяющие друг друга западные элиты. Это и есть цель, на основе которой и сегодня расцветает идеология нацизма, шовинизма и расизма», — сказал Лукашенко.

По его словам, «приговор» славянам был вынесен Западом задолго до начала военного вторжения нацистской Германии.

Лукашенко также подчеркнул, что в Белоруссии всегда будут помнить о подвиге победителей.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что не может не посетить парад Победы в Москве. Он поблагодарил российского президента за приглашение.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на парад на Красной площади, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приглашены главы более 150 аккредитованных в России дипломатических представительств и представители оборонных ведомств из 34 стран.

На высшем уровне на мероприятии будет представлено 29 государств: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, КНР, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия и Южная Осетия.