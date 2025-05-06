Вашингтон, 6 мая, 2025, 20:57 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 6 мая заявил журналистам, что 8 или 9 мая сделает важное и позитивное объявление «по очень важной теме».

Global Look Press/Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos

Трамп напомнил, что на следующей неделе, 12–18 мая, он отправится в турне в ряд стран Ближнего Востока.

«Я думаю, что до этого мы сделаем очень, очень большое объявление. Я не скажу вам, о чем. Но оно будет, и оно очень позитивное. Это будет одно из самых важных объявлений, которые были сделаны за многие годы по определенной теме, очень важной теме», — заявил президент США.

Он отметил, что объявление «необязательно» будет посвящено вопросам торговли и пошлин, которые он обсуждал с журналистами ранее в ходе данной беседы.

Ранее сообщалось, что Трамп 13–16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая в канцелярии президента Турции заявили, что Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудил с Трампом урегулирование украинского кризиса, а также переговоры с Ираном и ситуацию в секторе Газа. Эрдоган отметил, что Анкара готова оказывать всевозможную поддержку для обеспечения прочного мира на Ближнем Востоке.

Также 5 мая Трамп заявил, что рассмотрит возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках своего визита в Саудовскую Аравию. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что в планах президента РФ на середину мая нет поездки на Ближний Восток. Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима, но она должна быть соответствующим образом подготовлена.

4 мая президент США заявил, что Вашингтон намерен добиваться полной ликвидации иранской ядерной программы. Трамп отметил: «теория» о том, что Ирану разрешат использование ядерной энергии в мирных целях, не имеет основы, поскольку у Тегерана много нефти, которую он может использовать в энергетической сфере.