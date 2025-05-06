Москва, 6 мая, 2025, 20:46 — ИА Регнум. Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие созвонились со своими родными и близкими. Соответствующие кадры 6 мая опубликовало Минобороны РФ.

кадр из видео

На кадрах один из бойцов ВС РФ разговаривает по телефону со своей матерью.

«Алло, мам, привет. В Москве, скоро буду. Обними всех, люблю очень сильно. Скоро встретимся», — сказал он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3963455" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Освобожденные военнослужащие созвонились с родными и близкими

Как передавало ИА Регнум, 6 мая Минобороны сообщило о проведённом в формате 205 на 205 обмене пленными с Украиной. Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ. Вернувшимся из плена военнослужащим была оказана вся необходимая помощь. Бойцы будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ.

В докладе управления верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации на Украине в период с 1 июня по 31 августа 2024 года отмечалось, что в украинском плену пытали более половины из 205 опрошенных российских военных. Чаще всего пленных жестоко избивали, в том числе по коленям и суставам, применяли к ним электрический ток, угрожали смертью или насилием.

В последний раз Россия и Украина проводили обмен военнопленными 19 апреля. Тогда стороны передали по 246 бойцов. Помимо этого российская сторона в качестве жеста доброй воли передала Киеву 31 раненого украинского бойца в обмен на 15 раненых российских военных.

В декабре 2024 года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список с именами 630 украинских военнопленных, которых киевский режим не хочет забирать. Омбудсмен отметила, что Украина затягивает обмен пленными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона продолжает прилагать усилия и вести работу по возвращению пленных бойцов с территории Украины.