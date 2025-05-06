Краснодар, 6 мая, 2025, 20:29 — ИА Регнум. Генеральный директор группы «Россети» Андрей Рюмин во время рабочей поездки на юг России посетил узловые ключевые питающие центры 150-500 кВ магистрального сетевого комплекса региона.

РИА Новости/Владимир Астапкович Андрей Рюмин

Рюмин проинспектировал строительство подстанций и линий электропередачи, инженерно-защитных сооружений и реализацию мероприятий в рамках годовой ремонтной программы.

Новые объекты магистральной сетевой инфраструктуры повысят надежность электроснабжения потребителей, а также помогут сформировать резерв мощности для социального и экономического развития южных регионов России.

Кроме того, глава «Россетей» проверил работу ветроэлектростанций и мобильных газотурбинных электрических станций, которые находятся в управлении группы.