Москва, 6 мая, 2025, 20:33 — ИА Регнум. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне члены клуба лидеров России «Эльбрус» президентской платформы «Россия — страна возможностей» возложили цветы к мемориалам воинской славы. Об этом 6 мая сообщила ИА Регнум пресс-служба проекта.

Клуб «Эльбрус»

Акция проходит в 22 регионах страны, в ней участвуют 300 человек, в том числе дети. В частности, участники конкурса «Лидеры России» и члены их семей возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве.

«Это не просто традиция, это глубокий символ памяти и уважения к тем, кто отдал свою жизнь, защищая нашу Родину. Ведь война коснулась каждого. В нашей семье тоже есть своя история. Мой дед отправился на фронт из алтайской деревни, дошёл до Берлина. Вернувшись, он создал большую семью — у них с бабушкой родилось 10 детей. Благодаря его подвигу и подвигам миллионов советских бойцов сегодня живем мы», — отметила председатель клуба лидеров России «Эльбрус», депутат Госдумы Татьяна Дьяконова.

Она отметила, что многие участники клуба пришли возложить цветы со своими детьми. Таким образом передаётся священная эстафета памяти, подчеркнула Дьяконова.

Победительница трека «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России» Александра Родионова рассказала, что выбрала путь военного медика в зоне СВО по примеру своей бабушки — ветерана Великой Отечественной войны.

«Она была связистом, медиком. Я помню ее рассказы о том, как она помогала раненым бойцам. Часто, будучи на СВО, я вспоминала эту и другие истории той войны, они для меня словно маяк. Конечно, для меня и моей семьи такие патриотические акции очень важны», — отметила Родионова.

Она рассказала, что обсуждает историю Великой Отечественной войны с детьми, читая фронтовые истории медиков, машинистов, юных партизан. В таких беседах речь всегда заходит и о героях СВО, которые продолжают писать победные страницы истории России, добавила Родионова.

Акция проходит в Тверской, Волгоградской, Рязанской, Тульской, Архангельской, Белгородской, Вологодской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, Кузбассе, Башкортостане, Дагестане, Ставропольском крае, позднее она также состоится в Нижегородской и Тамбовской областях, Красноярском крае, Петербурге, Северной Осетии, Марий Эл, ДНР и ЛНР.

Кроме того, накануне 9 Мая прошла всероссийская акция «Победа каждой семьи», где гостям мастер-классов «Боевая слава» и «Горжусь тобой, Россия» проекта «Академия Лидерства» клуба лидеров России «Эльбрус» рассказали о значимых событиях Великой Отечественной войны и способах узнать о вкладе своих предков в общую Победу.

Как передавало ИА Регнум, в преддверии 80-летия Победы проект «Моя страна — моя Россия» платформы «Россия — страна возможностей» запустил акцию «Моя страна. Моя история. Моя Победа», в рамках которой участники смогут рассказать в соцсетях о подвигах своих родных и современников — участников СВО, волонтеров, врачей и педагогов.

Чтобы принять участие в акции, нужно нарисовать рисунок, снять видеоролик, написать эссе, письмо, найти архивную фотографию с описанием или сделать фотоколлаж. Работы должны быть посвящены подвигам героев Великой Отечественной войны или героев спецоперации. Лучшие истории войдут в мультимедийную выставку и цифровой архив на сайте проекта.