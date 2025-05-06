Вашингтон, 6 мая, 2025, 20:42 — ИА Регнум. Индия согласилась отменить все пошлины на американские товары. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«У Индии, например, одни из самых высоких пошлин в мире. Мы не собираемся мириться с этим, и они уже согласились их отменить: они сбросят их до нуля», — сказал Трамп.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал о том, что глава Белого дома ведет переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля о заключении торговых соглашений, которые позволят смягчить вводимые в отношении этих стран взаимные пошлины.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на ввозимые в США товары. Они коснутся 185 стран. На товары из Камбоджи пошлина составила 49%, из Вьетнама — 46%, из Таиланда — 36%, из Китая — 32%. Пошлины на товары из стран Европейского союза составят до 20%. Коснется нововведение и Украины. В перечне нет России и Белоруссии.

Американский лидер отмечал, что целый ряд стран на протяжении 45 лет «обдирали» США, которые были «мягкой и слабой» страной. По словам Трампа, именно в этом кроется причина государственного долга США в $36 трлн. Трамп подчеркнул, что намерен вернуть большую часть этих денег, и заявил, что так называемые друзья США оказались хуже врагов.