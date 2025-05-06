Энергодар, Запорожская область, 6 мая, 2025, 20:17 — ИА Регнум. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко посетил город Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости

«В рамках визита обсудили текущую ситуацию в Энергодаре и перспективы развития. Доложил Сергею Владиленовичу о начатой подготовке к новому осенне-зимнему периоду, а также о планах по развитию инфраструктуры города. Посетили ряд социальных объектов города, которые ремонтируются при помощи госкорпорации «Росатом», — указал он в публикации.

Пухов уточнил, что Кириенко посетил детский сад № 10 «Ромашка», который недавно распахнул свои двери после масштабного ремонта. Там первый замглавы администрации президента передал детям подарки и пожелал удачи.

Мэр Энергодара также добавил, что посетил с Кириенко самый большой православный храм города — Богоявленский собор, где завершаются восстановительные работы и идет подготовительная работа по благоустройству храмовой территории.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта Кириенко и глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник посетили Северодонецк, где осмотрели ход ремонта в учреждениях образования. Кроме того, Кириенко и Пасечник осмотрели учебный корпус Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского, где за время капремонта заменили окна, отремонтировали кровлю и фасад здания.

В октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия постепенно восстановит все повреждённые объекты на территории новых и приграничных регионов. Безусловным приоритетом правительства, по словам российского лидера, является развитие сельских территорий, повышение качества жизни людей за счёт строительства и ремонта школ, детсадов, поликлиник, создания современного жилья, дорог и инженерной инфраструктуры.