Челябинск, 6 мая, 2025, 19:56 — ИА Регнум. Челябинский «Трактор» обыграл московское «Динамо» в пятом матче полуфинальной серии и стал вторым финалистом Кубка Гагарина.

РИА Новости/Александр Кондратюк

Пятый матч серии завершился со счетом 4:3 в пользу «Трактора». Встреча прошла в Челябинске.

Счет открыли гости благодаря точному броску нападающего Максима Джиошвили (14-я минута). Хозяева ответили на одну шайбу тремя: у «Трактора» отличились нападающие Василий Глотов (25-я), Максим Шабанов (30-я) и Никита Коростелев (34-я).

Москвичи не сдались и в третьем периоде сумели сравнять счет. Заброшенными шайбами отличились американец Бреннан Менелл (41-я) и Артем Швец‑Роговой (56-я). Точку в матче поставил Максим Шабанов на 59-й минуте встречи, оформив дубль и обеспечив «Трактору» победу. Таким образом, пятиматчевая серия завершилась 4-1 в пользу «Трактора».

Теперь челябинский клуб встретится в финале с ярославским «Локомотивом». Их серия начнется 13 мая в Ярославле.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая «Локомотив» второй год подряд вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв уфимский «Салават Юлаев» в пятом матче полуфинальной серии со счетом 4:2. При этом в 2024 году в финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» со счетом 0:4 уступил магнитогорскому «Металлургу».