Посёлок городского типа Погар, Брянская область, 6 мая, 2025, 19:40 — ИА Регнум. Женщина погибла в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в Брянской области. Об этом 6 мая сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинские террористы нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Случевск Погарского района. В результате террористической атаки, к сожалению, погибла жительница села», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Богомаз выразил соболезнования родным погибшей и отметил, что семье будет оказана необходимая помощь. Также он призвал жителей области соблюдать максимальную бдительность и осторожность, отметив, что ВСУ продолжают наносить подлые удары по территории региона.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим в последнее время увеличил количество атак на мирных жителей и гражданские объекты. Так, 4 мая трое мужчин получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на пассажирский автобус в селе Богун-Городок Белгородской области. 3 мая при ударе беспилотниками по селу Новая Погощь Брянской области пострадали три женщины и водитель автолавки.

В ночь на 3 мая ВСУ атаковали Новороссийск с помощью БПЛА и морских дронов. От ударов пострадали пять мирных жителей, в том числе двое детей. Одна из пострадавших находилась в тяжёлом состоянии. Повреждения получили 192 квартиры в жилых домах, две из которых были разрушены полностью.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого украинские власти формально считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с этого времени от агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. мирных граждан, пострадали еще около 16,5 тыс. человек.