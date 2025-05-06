Москва, 6 мая, 2025, 20:13 — ИА Регнум. Троекратное увеличение штрафа за неотработку для медиков и фармацевтов, получивших образование по целевому направлению, является необходимой мерой, заявил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин в разговоре с ИА Регнум.

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Министерство здравоохранения России разработало законопроект, в рамках которого предусматривается увеличение штрафов для специалистов, обучавшихся по целевому направлению, за неотработку установленного срока. Компенсация в пользу бюджета в случае принятия закона коснётся медиков и фармацевтов, а также составит трёхкратный размер расходов на их обучение.

«Проблема так называемого кадрового голода острее всего чувствуется именно в сфере медицины. Именно поэтому с самого начала была предпринята попытка решить эту проблему через вот такую финансовую помощь или, скажем так, поддержку тех, кто получает целевое образование», — сообщил Гагарин.

Меры, которые могут быть предприняты в отношении завершивших обучение по целевому направлению, но не отработавших необходимый срок, являются определённой принудительной мерой, которая внедряет мораль в процесс обучения, считает эксперт. И если люди не осознают своей моральной ответственности, то, видимо, осознают ответственность финансовую.

«Нам хотелось бы, чтобы люди, которые приносят клятву Гиппократа, выполняли эту клятву. Есть люди, которые хотели бы, условно говоря, обмануть государство и за счет этого получить образование почти бесплатное, не выполняя никаких обязательств. Я думаю, что часть этих людей, если она, так сказать, отхлынет или не пойдет в эту профессию, то и общество не потеряет, и государство не потеряет, и мы с вами, как пациенты, тоже не потеряем», — заявил собеседник агентства.

Гагарин напомнил, что во многих странах на Западе существует система наймов и если человек не выполняет обязательства, то его просто сажают в тюрьму. Однако у него всегда есть возможность выплатить компенсацию и избежать заключения под стражу.

«Мы понимаем, что, во-первых, профессия медика достаточно престижная, с другой стороны, затратная. Невозможно получить это образование заочно, ну и так далее. Это, наверное, одна из самых сложных профессий, поэтому она требует больших вложений государства, и, соответственно, то, что сейчас возникла вот эта идея о штрафах, она, ну, является попыткой остановить поток тех, кто получает это образование и, соответственно, не выполняет условия договора», — подытожил специалист.

ИА Регнум ранее сообщало, что приём на обучение в российские вузы на коммерческой основе по ряду специальностей могут ограничить с 2026 года. Данный законопроект рассмотрят депутаты Госдумы в мае. Как уточнил зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава, государство должно иметь возможность регулировать подготовку специалистов, которые необходимы для развития страны.

В феврале премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стратегия развития образования до 2036 года и на перспективу до 2040 года призвана формировать конкурентоспособную систему с учетом потребностей экономики. В течение нескольких лет планируется увеличить количество целевых мест по почти 80 специальностям, в числе которых авиа- и машиностроение, радиоэлектронные системы и комплексы, проектирование, производство и эксплуатация ракет. Также до 100% расширили квоту по нескольким медицинским профилям, добавил он.

В России прекратят чрезмерный набор в вузы по специальностям, на которые нет спроса в экономике, подчёркивал президент Владимир Путин. Он также поручил правительству повысить качество приёма россиян в вузы на платной основе и уже в 2026 году начать принимать абитуриентов по новым правилам.