Варшава, 6 мая, 2025, 19:23 — ИА Регнум. Польские власти разрешили перелет спецборта премьера Словакии Роберта Фицо в Россию через территорию своей страны. Об этом сообщил словацкий новостной портал Pravda.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Словакия завершила оформление спецрейса с премьер-министром Словацкой Республики Робертом Фицо на борту в Москву, а Польша дала на него разрешение», — пишет портал со ссылкой на польское посольство в Братиславе.

30 октября 2024 года Фицо заявил о намерении приехать в Москву на парад Победы 9 мая в 2025 году. Он отметил, что будет очень рад это сделать и считает приезд в российскую столицу по этому поводу честью для себя. Еще в декабре прошлого года словацкий премьер заявил, что считает личным долгом посетить Россию по случаю 80-летия Победы и поприсутствовать на параде Победы на Красной площади. Он добавил, что без СССР не удалось бы ни победить фашизм, ни выиграть во Второй мировой войне.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая Фицо рассказал о том, что на празднование Дня Победы в Москве возьмет с собой двух студентов. Из Словакии также приедут члены национального парламента и Европарламента. Но они не войдут в делегацию главы правительства, для них будет отдельная программа.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 3 мая пригрозил, что не гарантирует безопасность иностранных лидеров, которые приедут в Москву 9 мая. Фицо назвал такое заявление невиданным и подчеркнул, что все равно примет участие в торжествах на Красной площади.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на парад Победы в Москве прибудет свыше 20 лидеров государств и правительств, которые примут участие в праздничных мероприятиях вместе с российским президентом.