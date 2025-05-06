Суджа, Курская область, 6 мая, 2025, 19:30 — ИА Регнум. Вице-премьер Марат Хуснуллин 6 мая сообщил, что по поручению президента Владимира Путина приехал в приграничные районы Курской области.

Telegram-канал Марата Хуснулина

«Побывал в Судже и Большом Солдатском. Вместе с врио губернатора Александром Евсеевичем Хинштейном оценили обстановку. Обсудили, как идет работа по подготовке к восстановлению территорий», — написал Хуснуллин в своём Telegram-канале.

В настоящее время формируется федеральный бюджет, а потому необходимо наметить планы и объёмы работ и как можно быстрее приступить к восстановлению Курской области, отметил вице-премьер.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал Валерий Герасимов доложил Путину о завершении разгрома формирований ВСУ, которые вторглись в курское приграничье. Общие потери противника на этом направлении составили 76 тыс. военных. ВС РФ приступили к созданию зоны безопасности в Сумской области.

Путин поблагодарил личный состав всех подразделений, принимавших участие в вытеснении противника из Курской области, и поздравил их с успешным завершением операции. Этот успех приближает полный разгром неонацистского режима, подчеркнул Верховный главнокомандующий.

Правительство РФ в апреле дополнительно выделило на выплаты жителям Курской области 16 млрд рублей. Средства можно будет потратить на покупку или строительство новых домов и квартир. 28 апреля Путин заявил о необходимости проведения анализа мер поддержки жителей приграничных районов Курской области, пострадавших от вторжения ВСУ.

Хуснуллин отмечал, что на освобожденных территориях проведут оперативную оценку ущерба и начнут восстановительные работы. Хинштейн указывал, что после освобождения региона начнётся огромная работа по разминированию, расчистке и восстановлению территории. Путин в апреле подчеркнул, что Курская область будет полностью восстановлена.