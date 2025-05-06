Будапешт, 6 мая, 2025, 19:25 — ИА Регнум. Венгрия выступает против плана Европейского союза (ЕС) по полному отказу от российского газа к 2027 году, поскольку данный план нарушает суверенитет стран — членов объединения. Об этом заявил глава МИД республики Петер Сийярто.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мы отказываемся это делать. Мы отказываемся платить цену за необоснованные и неизмеримые субсидии Украине. Мы не готовы платить цену за сверхбыстрое вступление Украины в Европейский союз», — передает слова дипломата телеканал М1.

По словам Сийярто, данный план ЕС направлен в первую очередь на ускоренное вступление Украины в союз. Он также подчеркнул, что этот проект ограничивает суверенитет стран ЕС, поскольку лишает их выбора источников энергоносителей.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая Еврокомиссия с третьей попытки представила новый, второй с 2022 года план отказа от российского газа. Проект предполагает, что импорт российского трубопроводного газа и СПГ по действующим контрактам будет полностью запрещён до конца 2027 года, а заключение новых контрактов и спотовые закупки — до конца 2025 года.

При этом власти Венгрии и Словакии выступали против такого решения. Представители этих государств отмечали, что экономика и их стран, и ЕС в целом существенно пострадает в случае принятия такого решения. Более того, 1 апреля Сийярто заявил, что Будапешт и Братислава вывели на полную мощность соединяющий их трубопровод, чтобы, наоборот, нарастить поставки газа из России.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что европейские страны рассчитывали развалить Россию, отказавшись покупать у нее газ, однако вследствие этого их решения именно в экономике стран Евросоюза начались необратимые негативные процессы.