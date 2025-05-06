Москва, 6 мая, 2025, 18:52 — ИА Регнум. Самолет египетской авиакомпании Red Sea Airlines с пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в Москве, несмотря на объявленную угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В публикации указано, что ночью, 6 мая, самолету Boeing 737 (SU-RSB) авиакомпании Red Sea Airlines, следовавшему из Шарм-эль-Шейха в Москву, не дали разрешение на посадку во Внуково из-за введенного режима «Ковер», связанного с атакой украинских беспилотников на регион. Воздушное судно заняло зону ожидания, однако, выполнив несколько кругов над Вязьмой, экипаж принял решение приземлиться в Тверской области.

«В 40 км восточнее Ржева пилоты доложили диспетчерам об аварийном остатке топлива. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку на запасном аэродроме Шереметьево, закрытом «Ковром». В два ночи B738 произвёл благополучную посадку в столичном аэропорту. Ограничения на приём и выпуск в Шереметьево и Внуково были сняты через 1,5 часа», — отмечено в материале.

Также уточняется, что всего за время действия «Ковра» на запасные аэродромы ушло 34 судна, направлявшихся в столицу.

Как передавало ИА Регнум, ночью 6 апреля средства ПВО отразили атаку пяти беспилотников, летевших на Москву. В последующий час были уничтожены еще 14 украинских дронов.

Обломки одного из украинских дронов, сбитых российскими средствами ПВО, упали в районе Каширского шоссе на юге Москвы. Существенных повреждений не зафиксировано. В результате инцидента никто не пострадал.