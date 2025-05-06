Москва, 6 мая, 2025, 18:51 — ИА Регнум. Отражена атака ещё одного украинского беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин сообщал о ликвидации двух беспилотников, направлявшихся к Москве. Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своем Telegram-канале сообщил, что с 18:19 мск в аэропортах Внуково и Домодедово были введены временные ограничения на вылет и посадку. Ранее служба сообщила о введении временных ограничений в московском аэропорту Жуковский и воздушных гаванях Калуги, Тамбова, Ярославля и Нижнего Новгорода.

Как передавало ИА Регнум, российские силы ПВО, по данным Минобороны, сбили за ночь 105 беспилотников украинской армии. Дроны самолетного типа перехватили в период с 21:00 5 мая до 04:00 мск 6 мая.

Больше всего — 32 беспилотника — было сбито над Брянской областью, еще 22 — над Воронежской областью, 19 дронов — над территорией Московского региона. Над Пензенской областью уничтожено 10, над Калужской — девять, над Белгородской областью — шесть БПЛА. По два дрона силы ПВО обезвредили над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.